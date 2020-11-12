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Bakan Koca: Uğur Şahin ile geliştirdikleri aşıyı konuştuk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile geliştirdikleri aşı hakkında telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Telefon görüşmesini sosyal medya hesabından duyuran Koca, “Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik” ifadelerini kullandı.
PROF. DR. UĞUR ŞAHİN’LE bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik. pic.twitter.com/FoBsnZFDNB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 18:05
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