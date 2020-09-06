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Bakan Koca: Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yaş gruplarına dağılımına ilişkin açıklama yaptı.
"Gücümüz birlikte tedbir"
Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı. Gücümüz birlikte tedbir."
Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020
Etiketler: sağlık bakanı koronavirüs Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 22:19
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