İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren 2 bin 923 adayın nüfus müdürlüklerinin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiğini açıkladı..

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı ve KPSS'ye giren 2 bin 923 aday, nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiler. Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.