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Bakan Koca: Pazar günü 4 saat parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 65 yaş ve üstündeki kişilere yönelik paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Önümüzdeki Pazar saat 11:00 ile 15:00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim. pic.twitter.com/UO7kNkisws— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020
Etiketler: twitter Fahrettin KocaSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 01:05
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