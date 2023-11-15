Bakan Koca Mısır'da Filistinli kanser hastası çocuklarla buluştu

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"ne ziyarette bulunan Bakan Koca, burada, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu.

Çocuklar ve aileleriyle tek tek sohbet edip oyuncak hediye eden ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, hastanenin resim ve müzik terapi odalarında çocukların yaptığı çalışmaları da inceledi.

Gazze’den gelen ilk hastaları tedavi altına alındıkları Nasır Hastanesinde Mısır Sağlık Bakanıyla ziyaret ettik. Gün içinde başka hastalara da geçiş imkânı verileceğini umuyoruz. Bu durumda El-Ariş Hastanesini de ziyaret edeceğiz. Dramın failleri, insanlık hizasına… pic.twitter.com/mAAgRzm3lC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2023

Bakan Koca, İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden ve anneannesinin gözetiminde hastanede tedavi gören Gazzeli Mücahit isimli bir çocukla da yakından ilgilendi.