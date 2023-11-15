Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.11.2023 16:00

Bakan Koca Mısır'da Filistinli kanser hastası çocuklarla buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser tedavilerinin devamı için Gazze'den Kahire'ye nakledilen çocukları hastanede ziyaret etti.

Bakan Koca Mısır'da Filistinli kanser hastası çocuklarla buluştu

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"ne ziyarette bulunan Bakan Koca, burada, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu.

Çocuklar ve aileleriyle tek tek sohbet edip oyuncak hediye eden ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, hastanenin resim ve müzik terapi odalarında çocukların yaptığı çalışmaları da inceledi.

 

Bakan Koca, İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden ve anneannesinin gözetiminde hastanede tedavi gören Gazzeli Mücahit isimli bir çocukla da yakından ilgilendi.

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Kanser Mısır Gazze
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
DSÖ: Hastaneler savaş alanı değildir
17:36
Muğla'da mermer blokun altında kalan işçi hayatını kaybetti
17:33
"Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"nden Gazze için dünyaya ortak çağrı
17:24
Gazzeli bazı kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor
17:20
Almanya Anayasa Mahkemesi Alman hükümetinin 60 milyar euroluk ek bütçesini iptal etti
16:59
Bursa'da eylem ve etkinlikler geçici süreyle yasaklandı
Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirveye ev sahipliği yaptı
Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirveye ev sahipliği yaptı
FOTO FOKUS
Kapadokya'da kadınlara balon pilotu olmak için eğitim veriliyor
Kapadokya'da kadınlara balon pilotu olmak için eğitim veriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ