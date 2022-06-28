Koronavirüs vaka sayısında son durum ne? Maskeli günlere geri dönülecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

"Vakalar artsa da hastane yükü azalıyor"

Bakan Koca, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini ve endişe sebebi olmaktan çıktığını belirterek, "Herkes müsterih olsun" mesajını verdi.

"Koronavirüs ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Vaka sayılarında son iki haftada 3 kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine hastane yükündeki azalış sürmektedir. Kötü günler geride kaldı."

"Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı"

Koca, Malpraktis yani hatalı tıbbi uygulama ile hastanın zarar görmesiyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyi de değerlendirdi.

“Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. ABD dahil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı.”