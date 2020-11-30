Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Salgınla mücadele silahlarımız belli" sözlerini kullanan Koca, temizlik, maske ve mesafe önlemlerini bir kez daha vurguladı.

Bakan Koca, toplumun sağlığını korumak için bazı tedbirleri almak zorunda olduklarını söyleyerek, "Tedbirlere birlikte uyarsak zorunlu kısıtlamalardan daha kısa sürede kurtuluruz. Kısıtlamalara tam uyum gösterelim" dedi.

Salgınla mücadele silahlarımız belli: Temizlik, maske ve mesafe. Toplumun sağlığını korumak için bazı tedbirleri almak zorundayız. Tedbirlere birlikte uyarsak zorunlu kısıtlamalardan daha kısa sürede kurtuluruz. Kısıtlamalara tam uyum gösterelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2020

"İşimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz"

Bakan Koca, başka bir paylaşımında ise anlık ihmalin nelere yol açtığına dikkat çekti.

"Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden otobüse binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz. Tedbir kişisel sağlığımızın güvencesi olduğu kadar toplumsal sorumluluğumuz da."