Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 20:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Omicron
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