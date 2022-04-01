Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2022
Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum. pic.twitter.com/i6EEtuW6Y9
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Ayı
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