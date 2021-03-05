Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 19:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.
İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız. pic.twitter.com/G9ua2i2Gpg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca İstanbul Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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