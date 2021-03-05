İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 6 Mart Cumartesi restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler denetlenecek.

Haftalık koronavirüs denetimi



7 Mart Pazar otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri denetlenecek.

8 Mart Pazartesi şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları okul servisleri dâhil, havalimanı, gar, otogar gibi yerler denetlenecek.

9 Mart Salı berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları denetlenecek.

10 Mart Çarşamba internet kafeler, düğün ve nikah salonları, lunapark, tematik parklar, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri denetlenecek.

11 Mart Perşembe cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halı sahalar, spor tesisleri ile cami ve mescitler denetlenecek.

12 Mart Cuma de AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler, semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin denetimi yapılacak.