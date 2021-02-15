Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bir haftalık verilere göre; Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Osmaniye, Tokat, Karaman, Adıyaman ve Aksaray vaka sayısının en yüksek olduğu ilk 10 il arasında yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
"Yerinde karar dönemindeyiz"
Bakan Koca, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında koronavirüs vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu.
[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]
Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/Uq4k2Tfmiz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021
Son Haberler
- 00:52
- 00:47
- 00:34
- 00:06
- 23:37
Sıradaki Haber
MSB: Satterfield, katliamdan PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz