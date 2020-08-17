Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Koca, sağlıklı bir yetişkinin dakikada ortalama 12 kez nefes aldığını ifade etti.

Koronavirüs hastasının ise bu nefes alma işlemini gerçekleştiremediğini belirten Bakan Koca, "COVID-19’un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan entübasyonla verilir" açıklamasını yaptı.