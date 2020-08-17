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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Doğu Akdeniz ve Libya'da yakın iş birliğini sürdürmenin önemini vurguladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, yeni tip koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.
Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.
Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.
Etiketler: son dakika Putin cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:56
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