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TRT Haber 22.08.2023 12:00

Bakan Koca: 18 yaşından küçüklere cinsiyet değiştirme işlemleri kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin konuştu. Koca, "Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor." dedi.

Bakan Koca: 18 yaşından küçüklere cinsiyet değiştirme işlemleri kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş altındaki kişilerin cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili makalede yer alan işlemlere ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makaleyi değerlendirdi. Koca, "Son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan" dedi.

"Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli.

"Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor" 

Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde malzeme eksikliği iddiası

Malzeme eksiklikliği dolayısıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat yapılamadığı yönündeki iddiayla ilgili de konuştu. Koca, "Tamamen asılsızdır." dedi.

"Hastamız sağ elinin birinci parmağını kapıya sıkıştırma sonucu total ampütasyon nedeniyle başvurmuştur. Ortopedi kliniği tarafından değerlendirilmiş ve acil replantasyon cerrahisi planlanmıştır.

Ameliyathane deposunda bulunmayan ama hastanenin ana deposunda bulunan malzemenin ilgili hastanede olmadığı şeklinde yanlış bilgi verilmesi üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile iletişime geçilerek malzemenin temini sağlanmıştır. Malzemenin temin edilmesi sonrasında hasta ameliyata alınmış, yaklaşık 5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlanmıştır."

Bakan Koca, konuya ilişkin hastane yönetimi tarafından gerekli inceleme ve idari soruşturma başlatıldığını da ifade etti.  

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