Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Hatay'da Yarseli Barajı’nın patladığına dair yayılan iddaların asılsız olduğunu duyurdu.

"Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Benzer bir dezenformasyonun Atatürk Barajı ile ilgili de üretildiğini hatırlatan Kirişci, durumu yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirdiklerini ifade etti.

Yarın da Hatay’daki barajları yerinde inceleyeceği bilgisini veren Kirişci, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır" uyarısını yaptı.

Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar ASILSIZDIR.



Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 10, 2023

"Doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takip edin"

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, baraj patladığına dair asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığı, vatandaşların manipülatif içerikler karşısında dikkatli olmaları, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takipte kalmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Hatay'da baraj patladığına dair asılsız iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Vatandaşlarımızın manipülatif içerikler karşısında dikkatli olmaları, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takipte kalmaları önemle rica olunur. pic.twitter.com/CKzPl18mpM — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 10, 2023

Vali Doğan'dan iddialara yalanlama

Vali Doğan, Yarseli Barajı'nın patladığı şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını belirtti.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları ifade ettii:

"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."

