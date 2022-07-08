Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kirişci paylaştı: Çay üreticilerimize hayırlı olsun
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün itibarıyla 185 bin 241 çay üreticisine, 749 milyon 488 bin 735 lira budama tazminatı ödemesinin başladığını bildirerek "Çay üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından, çay üreticilerine yapılan ödemelere ilişkin paylaşım yaptı.
Çay üreticilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/Sh05qOS5ST— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) July 8, 2022
Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla bu yıl yeniden başlatılan 1/7 oranında verim budamasına tabi tutulan ruhsatlı çay alanlarında, budamadan doğan gelir kaybının telafisi için dekara 7035 lira ödeme yapılmasına dair düzenleme gerçekleştirildiğini belirten Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bugün itibarıyla 185 bin 241 çay üreticimize, 749 milyon 488 bin 735 lira budama tazminatı ödemesi başladı. Çay üreticilerimize hayırlı olsun."
Etiketler: Vahit Kirişci Tarım Üretimi Tarımsal Destek
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