Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.04.2023 18:16

Bakan Kirişci: Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır

Bakan Kirişci, "Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır. Her türlü engel bu manada kaldırılmalıdır. O zaman göreceksiniz 'Türkiye Yüzyılı' adını alsa bile bu, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya tüm coğrafyaların yüzyılı olacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Kirişci: Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, 14 Mayıs'ta "Türkiye Yüzyılı"nda çok önemli bir seçimin yaşanacağını söyledi.

Türkiye'nin badirelere rağmen bir yüzyılı geride bıraktığını ifade eden Kirişci, "Yeni yüzyıla başlarken daha dinamik, daha heyecanlı, daha motive olmuş bir Türkiye mi olacak, yoksa bu kazanımların önemli bir kısmını tekrar kaybedildiği bir sürece mi dönülecek? Buna seçim sandığında millet olarak karar vereceğiz." diye konuştu.

Kirişci, vatandaşların elde ettiği her türlü kazanımın geliştirilmesini, artırılmasını arzu ettiklerini dile getirerek, ülkede her gün yeni bir umudun kapısını aralayan pek çok gelişmeye şahitlik ettiklerini aktardı.

"Tarım sektörü olarak üretiyoruz. Ürettiğimizi vatandaşlarımız da gelen turistlerimiz de tüketiyor." diyen Kirişci, 30 milyar dolarlık tarım ürünü ve gıda ihracatı yapıldığını ifade etti.

Vahit Kirişci, memleketin özgürleştiği, demokratikleştiği, refah seviyesinin yükseldiği bir dönemde siyasi tercihlerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu önemli bir seçim. 21 yıldır kesintisiz iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde AK Parti'nin mutlaka görevine devam etmesi ve bu koltukların sayıca artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bir tek cumhurbaşkanı yardımcısına bile tahammül edemezlerken şu an ulufe dağıtır gibi cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtılıyor. İşte bunların amelleri ile niyetleri arasındaki çelişkiler tam da budur. Buna benzer pek çok yönleri vardır, vatandaşlarımız biliyor. Muhalefete bu milleti asla teslim etmeyiz. Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır. Her türlü engel bu manada kaldırılmalıdır. O zaman göreceksiniz 'Türkiye Yüzyılı' adını alsa bile bu, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya tüm coğrafyaların yüzyılı olacak. Özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin ne anlama geldiğini irili ufaklı bütün dünya ülkeleri de bizim sayemizde inşallah öğrenecek."

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
Sıradaki Haber
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu bölge et ihtiyacını karşılayan merkez haline gelecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:24
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:08
Yerli yapay zeka suç ile mücadele ediyor
17:55
Chat programlarının 50 yıllık öyküsü
17:49
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu bölge et ihtiyacını karşılayan merkez haline gelecek
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ