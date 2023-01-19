Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kirişci, Almanya'ya gidecek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Küresel Gıda ve Tarım Forumu vesilesiyle Almanya'da çeşitli temaslarda bulunacak.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Küresel Gıda ve Tarım Forumu, 20-21 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek.
Bakan Vahit Kirişci, forum vesilesiyle gerçekleştirilecek 15'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak. Kirişci'nin etkinlikte bir de konuşma yapması planlanıyor.
Foruma, 80'den fazla bakan ve uluslararası kuruluş temsilcisinin katılımı bekleniyor. Kirişci, toplantılar kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
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