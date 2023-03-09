Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt ücretleri'nin iadesine ilişkin açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin, ücretlerinin iade edileceğini ve depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor" bilgisini verdi.
20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerin ücret ödemeye devam edeceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini ifade etti.
Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 9, 2023
20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı
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