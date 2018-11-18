Bakan Kasapoğlu: AK Parti siyaseti vizyondur, projedir, yatırımdır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Partili gençlerin, vatan sevgisi ve dava bilinciyle yetiştiğini belirten Kasapoğlu, "Milletin dertleriyle dertlenmekle kalmayıp bir araya gelen, çözüm üreten ve gayret gösteren siz gençlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Kasapoğlu, gençlerin coşkusunun, ülkenin geleceği adına kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

"Önceliğimiz milletimizin mutluluğu, ülkemizin istikrarıdır"

Danışma meclisi toplantılarının, ülke açısından önemli olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu toplantılar öncelikle teşkilat mensuplarımızın bir araya gelmesine vesile olması bakımından büyük ehemmiyet taşır. AK Parti mensupları, kendilerini ülkeye hizmete adamış büyük bir ailenin fertleridir. Bir araya geldiğimizde gündemimiz daima Türkiye'dir, Türkiye'nin meseleleridir, milletimizin istikbalidir. Önceliğimiz milletimizin mutluluğu, ülkemizin istikrarı, atılımlarımızın devamlılığıdır. Bizim gündemimiz her zaman, Türkiye'nin nasıl daha iyi yerlere getirilebileceği, insanımıza hizmet standardının nasıl daha yükseklere taşınacağıdır. AK Parti'nin vizyonunu belirleyen temel unsur, milletimizin beklenti ve ihtiyaçları, insanlarımızın gelecek için kurduğu güzel hayallerdir."

Kasapoğlu, her AK Parti toplantısında heyecan verici projelerin ve meselelerin, çözüme dair yol haritalarının ortaya çıktığını vurguladı.

"AK Parti siyaseti vizyondur, projedir, yatırımdır"

Kasapoğlu, milletin emanetini taşımanın büyük bir gurur olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"AK Parti siyaseti, millet iradesinden doğan, yolu milleti gösteren istikamet olan bir siyasettir. AK Parti siyaseti, ülkesine hizmet için ömrünü adayanların, milletinin yüzünü güldürmeyi temel hedef olarak belirleyenlerin siyasetidir. AK Parti siyaseti, vesayetin, istikrarsızlığın, köhne zihniyetlerin, terörün, bozgunculuğun karşısında dimdik duranların siyasetidir. AK Parti siyaseti vizyondur, projedir, yatırımdır, ülkenin her bir ferdine, her bir beldesine samimiyetle, yürekten hizmet etmektir. AK Parti siyaseti, sadece ülkesine değil, dünyadaki meselelere de duyarlı olmanın siyasetidir. AK Partili olmak nerede bir zulüm, bir haksızlık varsa onun karşısında dimdik durmak demektir."

"Öğrencilerimize, her tür ihtiyacı gidermeye, hizmet etmeye gayret gösteriyoruz"

Bakanlık olarak donanımlı gençler yetiştirmek, gençlerin hayallerine ulaşmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak geleceğimizi teminat altına almak istiyorsak, gençliğimize gerekli değeri vermeli ve onları layıkıyla yarınlara hazırlamalıyız. Yarın için donanımlı kılmalıyız sizleri. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kuruluş amacımız, ülkemizin gençliğine hizmet etmek yani ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaktır. Kendilerini geliştirebilmeleri için gençlerimize, gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda, yurtlarımızda ve hayatın her alanında destek olmak için gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Biliyoruz ki siz gençler, bizlerin en büyük sermayesi, ülkemizin yarınları için en büyük umudumuzsunuz. Değerli öğrencilerimize, sosyal hayatlarında, öğrenim yıllarında ihtiyaç duydukları her tür ihtiyacı gidermeye, hizmet etmeye gayret gösteriyoruz."

AK Parti'nin son 16 yılda ülke gençliğine önemli hizmetler verdiğini dile getiren Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının Konya'ya yaptığı hizmetleri anlattı.

Kaynak: AA