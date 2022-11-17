Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Karaismailoğlu: Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında çalışmaları tamamladık
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu karayollarının durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
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