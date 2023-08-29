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TRT Haber 29.08.2023 21:00

Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar TRT Haber'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TRT Haber’e özel değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar TRT Haber'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmasından öne çıkanlar:

2018 yılından beri TEKNOFEST'ler düzenliyoruz. İlk yılımızda 550 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olmuştu.

2023 TEKNOFEST'i bu defa Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde. Cumhuriyetimizin 100. yılında biz Türkiye'mize üç büyük TEKNOFEST hediye etmek istedik. Dünyaya tam bağımsız Türkiye mesajını vermek istiyoruz.


TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hayali bile kurulamayan projeler gerçek oldu.

Savunma sanayimizin eserlerini insanımıza gösteriyoruz.

Ayrıntılar geliyor…
 

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Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Selçuk Bayraktar Teknofest
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