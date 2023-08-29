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Gündem
DHA 29.08.2023 19:55

MSB: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Astsubay Buğra Çalgay, araç kazası sonucu şehit oldu.

MSB: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu
[Fotograf: DHA]

Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Acı haber ailesine ulaştı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Buğra Çalgay’ın acı haberi Tokat’ta yaşayan ailesine ulaştı.

Acı haberi şehidin babası Çetin Çalgay’a Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın 6 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Tokat Valiliği ise sosyal medya hesaplarından, "Milletimizin Başı Sağ Olsun. Tokatlı Hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay Pençe Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve Milletimize başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. 

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