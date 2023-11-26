Bakan Kacır: Türkiye ile Macaristan'ın ticaret hacmi hedefi 6 milyar dolar

İki gündür Budapeşte'de olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Kacır ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

"Biz de hem Ağustos ayındaki ziyaret vesilesiyle hızlanmış olan çalışmaları takip edebilmek hem de önümüzdeki ziyarete hazırlıklarımızı tamamlayabilmek üzere geniş bir heyetle Budapeşte’deydik. Toplantılarımız kapsamında özellikle savunma sanayi alanında yürütebileceğimiz işbirliği projelerini ele aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Aralık'ta Budapeşte'ye gidecek

Bakan Kacır, 18 Aralık'ta Türkiye-Macaristan ilişkilerinin 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’na liderlik etmek üzere Budapeşte’de olacağı bilgisini paylaştı.

'Türkiye savunma sanayi kurumlarının Macaristan'da daha etkin bir şekilde rol oynamasını hedefliyoruz'

Türkiye-Macaristan arasındaki tarihi dostluk ilişkisini stratejik alanlarda iş birliğine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde özellikle kara araçlarında bir Türk firması olan Nurol Makine'nin, Macaristan'daki paydaşlarıyla birlikte yürüttüğü tedarik ve ortak üretim projesi, savunma sanayinde çok önemli bir adım oldu. Fakat iş birliğimizin bunun çok daha ötesine geçebileceğini değerlendiriyoruz. Ben bu ziyaretime 10 farklı savunma sanayi firma ve kurumunu davet ettim. Hep birlikte Macaristan Savunma Bakanlığı’nda 5 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm firmalarımız ve kurumlarımız yürüttükleri çalışmaları ve Macaristan Savunma Sanayi’ne nasıl katkı sunabileceklerini anlattılar. Macaristan hali hazırda savunma sanayinde özellikle kendi ordusunun modernizasyonu konusunda önemli bir program yürütüyor. Bu programda, Türkiye savunma sanayi kurumlarının daha etkin bir şekilde rol oynamasını hedefliyoruz."

"İkili ticaret hacmimizde 6 milyar dolarlık hedefe adım adım ilerliyoruz"

Kacır ziyaretlerine ilişkin şu bilgileri de paylaştı:

"Önemli bir toplantıyı da ZaloZONE Otomotiv Test Merkezi'nde gerçekleştirdik. Macaristan Avrupa'nın en önemli otomotiv test altyapılarından birini Budapeşte’ye iki saat mesafede ZaloZONE test merkezi adıyla kurdu. Burada yürütülen çalışmaları ve Türkiye Otomotiv Sanayi'nin ve yine Türk savunma sanayinin bu merkezde yürütebileceği potansiyel iş birliklerini ele almış olduk. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı'yla da özellikle Türkiye Macaristan ticaret ilişkilerini, birlikte gerçekleştirebileceğimiz yatırımları ve işbirliği yapabileceğimiz stratejik alanları konuştuk. İkili ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. Liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Savunma sanayinin bu hedefte önemli bir ivme ortaya çıkaracağını öngörüyoruz. Türk savunma sanayi 2023 yılı itibariyle 6 milyar dolar ihracat düzeyini yakalıyor. Hızla 10 milyar dolar ihracata koşuyor olacağız. Bu kapsamda önemli dostlarımızdan biri olan Macaristan'la da özellikle savunma alanında gerçekleştireceğimiz iş birliği, liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmini yakalamamıza vesile olacak."

"2024'te Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle 100 farklı etkinlik gerçekleştirilecek"

Kacır, TİKA ve Macaristan hükümetinin iş birliğiyle restorasyonu gerçekleştirilen Gülbaba Türbesi’ni de ziyaret ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Gerçekten muhteşem bir restorasyon çalışması yapılmış. Gülbaba medeniyetimizin adalet, merhamet ve sevgi değerlerini bu topraklara getiren ve halen bu topraklarda Türkiye-Macaristan dostluğu üzerinde de önemli bir unsur. Gülbaba'nın hatırasının burada harika bir şekilde yaşatılıyor olması ve Gülbaba Türbesi'nin bir yaşayan mekan olarak varlığını sürdürüyor olması bizim için bir iftihar vesilesi oldu. Yine burada Abdurrahman Abdi Paşa Kabrini de ziyaret ettik. Gerçekten Türkiye-Macaristan ilişkileri çok tarihi yönü kuvvetli ilişkiler. Macaristan'ın Türkiye'ye bakışı, Macarların Türk milletine bakışı gerçekten çok farklı. Bu anlamda biz bu dostluğun önümüzdeki dönemde kuvvetlenerek devam etmesini arzu ediyoruz. Liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon, Türkiye-Macaristan ilişkilerini özellikle stratejik alanlarda çok daha ileri düzeylere taşıyabileceğimize işaret ediyor. Bizler de sanayi, teknoloji, inovasyon alanında ve önümüzdeki dönemde özellikle savunma sanayinde atacağımız adımlarla bu vizyonun gereğini yerine getiriyor olacağız. Önümüzdeki yıl Türk-Macar Kültür Yılı olarak idrak edilecek. 2024 yılı boyunca Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle 100 farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Bir sonraki yılda bilim ve inovasyon yılı olarak yine Türkiye Macaristan İşbirliği'ne önemli katkılar sunuyor olacak."

Kacır ziyaretiyle ilgili planlanan çalışmalar hakkında da şunları aktardı:

"Türkiye'nin mevcut araştırma geliştirme kabiliyetlerini özellikle yüksek teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz işleri ve Türk-Macar iş birliği kapsamında önümüzdeki dönemde ortak araştırma geliştirme ve inovasyon projelerini çok önemsiyoruz. Merkezi Budapeşte’de bulunan Avrupa Teknoloji ve inovasyon Enstitüsü Başkanı ile de ziyaretimiz vesilesiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bu enstitünün çalışmaları özellikle Ufuk Avrupa Programı içinde girişimcilik ve inovasyon alanında önemli bir yer tutuyor. Türkiye olarak hali hazırda Ufuk Avrupa Programı’ndan etkin şekilde yararlanmakla birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü'nün yürütmekte olduğu çalışmalar ve teknolojik girişimciliği alanındaki çalışmalarda çok daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Bu toplantı vesilesiyle de bu hedef doğrultusundaki çalışmaları planlıyor olduk."

"Macaristan ile 18 Aralık'ta sanayi, teknoloji ve ticaret alanında çeşitli anlaşmalar imzalanacak"

18 Aralık'ta imzalanacak sanayi, teknoloji ve ticaret alanındaki anlaşmaların gözden geçirildiğini vurgulayan Bakan Kacır şunları aktardı:

"Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı hali hazırda Avrupa Birliği üye ülkeleri içerisinde en tecrübeli dışişleri bakanlarının başında geliyor. Kendisi Türkiye-Macaristan ilişkilerine de çok önemli katkılar sunmakta. Karabağ ziyaretinden yeni dönmüşken bizimle birlikte olmuş oldu. Tabi kendisinin Karabağ'ı, Azerbaycan'ı ziyaret etmiş olmasından da biz de hasretten çok mutlu olduk. Önümüzdeki yıl Macaristan Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralıyor. Biz bunun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da bir fırsat olacağını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz Brüksel toplantılarıyla ilgili de kendisiyle bilgi paylaşımında bulundum. Önümüzdeki yıl dönem başkanlığı sürecinde Macaristan'la birlikte yapabileceğimiz işleri konuşma, değerlendirme imkanı bulduk. Aynı zamanda farklı bölgesel gelişmeler üzerinde de bir fikir teatisinde bulunmuş olduk. Tabii sadece dışişleri bakanı değil aynı zamanda Ticaret Bakanı olması yönüyle özellikle 18 Aralık'ta imzalanacak sanayi, teknoloji ve ticaret alanındaki anlaşmaları da gözden geçirme imkanımız oldu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda çok önemli iş birliği anlaşmalarına imza atılıyor olacak. Bu anlaşmalarla birlikte Türk-Macar ticari ilişkileri daha da hızlanacak."