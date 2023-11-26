Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 80 maddelik torba teklif görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonunun ilk ayağı tamamlandı. Meclis'in yasama çalışmaları kaldığı yerden devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'na bu hafta 80 maddelik Torba kanun görüşmeleri ile başlanacak.

Teklifin en önemli başlığı, fahiş fiyatla mücadele...

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.

Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.

Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

Meclis genel kurulunda ise bu hafta Uluslararası Sözleşmeler görüşülecek.

Siyasi partilerin genel başkanları, Meclis'te grup toplantılarını da gerçekleştirilecek.

Salı ve çarşamba günü kürsüden mesajlarını verecek.