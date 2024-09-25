Bakan Kacır: Türkiye, Avrupa'nın lider üretim gücüdür

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Kacır, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında kaydettiği ilerlemeyi anlattı.

Türkiye'nin 22 yıl öncesinden çok daha güçlü, sözü tesirli, gücü etkili bir ülke olduğunu söyleyen Kacır, bu başarı hikayesinde girişimcilerin önemine işaret etti.

Kacır, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan çevreye, şehirciliğe pek çok alanda devrim niteliğinde işlere imza attıklarına dikkati çekerek, bu kapsamda önemli çalışmalardan birinin de sanayi ve teknoloji başlığında yapılan işler olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ticari araçlardan güneş panellerine, demir çelikten çimentoya Avrupa'nın lider üretim gücü olduğunu dile getiren Kacır, "Bütün bunları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız planlı sanayileşme adımlarıyla mümkün kıldık. Bu adımları taçlandıran çok önemli bir işe daha hep birlikte imza atıyoruz, o da Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek." diye konuştu.

"Türkiye bütün kritik ihtiyaçlarını kendi evlatlarının alın teri ile karşılama imkanına sahip"

Kacır, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilmesi ve rekabetçi şeklinde dünyaya ihraç edilmesi yolculuğuna savunma sanayisinde başladıklarına değinerek, bu alanda yerlileşme ve millileşmenin tercihten öte, bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye, neye ihtiyacı varsa onu kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle üretecektir" iddiasını gerçeğe dönüştürmek adına Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlattıklarını dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, 22 yıl önce yüzde 80'den fazlasını yurt dışından ithal etmek zorunda kaldığımız savunma sanayi sistemlerinin artık yüzde 80'den fazlasını yerli ve milli olarak geliştiriyoruz, üretiyoruz. Hava araçlarından deniz platformlarına, kara araçlarından uzay sistemlerine Türkiye, bütün kritik ihtiyaçlarını artık kendi evlatlarının alın teri ile karşılama imkanına sahip."

Kacır, Türkiye'nin 21. yüzyıla girerken savunma sanayisinde ve havacılıkta muazzam bir millileşme hamlesi gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, uzay alanında da kendi uydularını geliştirebilen bir konuma geldiğini anlattı.

"Daha yapacak çok işimiz var"

Türkiye'nin önünde hayal gibi, erişilemez hedefler gibi görünen her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir bir gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Kacır, "Daha yapacak çok işimiz var. İnsanlık adına, insanlığı yeniden adaletle, merhametle buluşturmak adına hep birlikte hayata geçireceğimiz çok projemiz var." dedi.

Kacır, ABD'deki fırsatların iş insanlarınca zaten iyi bilindiğine işaret ederek, "Benim size vermek istediğim temel mesaj Türkiye'nin potansiyelinin güçlü şekilde farkında olmaya devam etmeniz ve mutlaka Türkiye ile bağlarınızı güçlü şekilde sürdürmenizdir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ortanca yaşının 34 olduğunu belirten Kacır, ülkenin dinamik insan kaynağının, en büyük güçlerinden olduğunu anlattı.

Kacır, Türkiye'nin son dönemde AR-GE ve inovasyon alanında kaydettiği ilerlemeye de değinerek, şöyle konuştu:

"Bu birikimle, altyapıyla, ekosistemle yüksek teknoloji yatırımlarını; çip, batarya gibi, güneş hücresi, rüzgar türbinleri gibi alanlarda Türkiye'de hızlandıracak ve inşallah milletimizin geleceğini daha aydınlık kılacak adımları hep birlikte atacağız. Biz sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Türk Amerikan toplumu olarak burada sürdürdüğümüz çalışmalar, Allah'ın izniyle bizi hedeflerimize çok daha hızlı yaklaştıracak."