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TRT Haber 21.01.2024 17:17

Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli hedeflerinden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu belirterek, "600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız" ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Uzay Programı'nda en önemli hedeflerden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız."

 

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Mehmet Fatih Kacır
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Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
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