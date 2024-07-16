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TRT Haber 16.07.2024 13:39

Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin refahını artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu. Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin refahını artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine ilişkin şunları kaydetti;

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu.

Türkiye’nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun. 

 

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