AA 13.04.2026 23:31

Bakan Gürlek'ten Adana merkezli suç örgütü operasyonuna ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemiz aralıksız sürecektir." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma sonucu, Adana merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Eskişehir'de "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne operasyon: 287 gözaltı

Örgütün elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve Yunan makamlarından iadesi beklenen kişinin yaptığını aktaran Gürlek, operasyonlarda, 2 cinayet dahil olmak üzere toplam 52 ayrı suça karıştığı tespit edilen 287 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, kaçırma ve silah bulundurma gibi ağır suçlarla toplum huzurunu hedef alan örgütün, şehirler arası ve uluslararası bağlantılarının deşifre edildiğini kaydeden Gürlek, örgüt yapısına ağır bir darbe vurulduğunun altını çizdi.

Soruşturmayı yürüten ve koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini ileten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bazı suçların, suça sürüklenen çocuklar üzerinden işlenmiş olması, bu örgütün ne kadar tehlikeli ve istismar odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimiz, suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemiz aralıksız sürecektir."

