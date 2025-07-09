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Gündem
AA 09.07.2025 11:28

Bakan Güler'den, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan'ın son dönemde Ege Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin, "Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir" ifadesini kullandı.

Bakan Güler'den, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Milli Savunma BakanıGüler, İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun, "Yunanistan'ın Ege kara sularını 12 mile çıkarma kararına karşı alınacak tutuma" ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

"Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal eden uluslararası hukuka aykırı her türlü faaliyetinin, Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluk sahası itibarıyla takip edildiğini ve gerekli reaksiyonların süratle gösterildiğini" vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Soru önergesinde bahsi geçen iddialara karşı hem sahada hem de diplomatik olarak gerekli karşılık daima verilmekte, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir. Ayrıca mezkur hususlar Dışişleri Bakanlığına bildirilerek Yunanistan nezdinde gerekli diplomatik girişimlerde bulunulmasına destek sağlanmaktadır."

ETİKETLER
Doğu Akdeniz Ege Denizi Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler Yunanistan
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