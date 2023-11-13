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Gündem
AA 13.11.2023 17:09

Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Lalacos'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Lalacos'u kabul etti
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Lalacos ve beraberindeki heyetle Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Lalacos başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

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Yaşar Güler Türkiye- Yunanistan İlişkileri Milli Savunma Bakanlığı
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