Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Lalacos'u kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Lalacos ve beraberindeki heyetle Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Lalacos başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.