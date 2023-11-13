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AA
13.11.2023 17:09
Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Lalacos'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti.
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Lalacos ve beraberindeki heyetle Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.
Edinilen bilgiye göre, Lalacos başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.