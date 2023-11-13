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Gündem
AA 13.11.2023 16:33

AK Parti'de aday adaylığı başvurularında son gün 17 Kasım

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için yoğun mesaide. Aday adaylığı başvurularında son tarih 17 Kasım. Süreç devam ederken parti teşkilatlarına da adaylık başvuru kriterlerine ilişkin yazı gönderildi.

AK Parti'de aday adaylığı başvurularında son gün 17 Kasım

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Başvurular dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

Teşkilatlara kriterlere ilişkin yazı gönderildi, kimlerin adaylık başvurusunda bulunamayacağı da tek tek sıralandı. Buna göre; parti disiplin kurullarının kararı ile ihraç edilenler başvuruda bulunamayacak.

AK Parti milletvekillerinin birinci ve ikinci derece yakınları milletvekilinin seçim çevresinden aday olamayacak.

İl ve ilçe başkanlarının görev yaptığı bölgede, birinci ve ikinci derece yakınları aday gösterilemeyecek.

Adaylık için halkta karşılığı olan isimlere öncelik verilecek

Özellikle ilçe belediyelerinde adaylar belirlenirken; tevazu, halkın içindeki karşılığı, yönetim ve liderlik gibi kriterler öncelikli. Seçmen bölgesine yönelik proje üretimi ve vaatler de adayların belirlenmesinde önemli kriterler arasında. Her dönem olduğu gibi halkta karşılığı olan sevilen isimler ön planda olacak.

Aday adaylarının parti teşkilatındaki uyumlu çalışmaları da göz önünde bulundurulacak.

Başvurular için son gün 17 Kasım

AK Parti, 17 Kasım'da başvuruların tamamlanmasının ardından 19 Kasım'da temayül yoklaması yapacak.
 

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