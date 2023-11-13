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Gündem
AA 13.11.2023 16:21

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failinin tahliye edildiği iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failinin tahliye edildiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failinin tahliye edildiği iddiasına yalanlama

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısının faili Ahlam Albashir'in tahliye edildiği iddiasının yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Kasım 2022'de Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halleri ve sanık Bilal Elhacmaos'un gıyabında tutukluluk hali devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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