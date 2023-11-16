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Gündem
AA 16.11.2023 21:51

Bakan Güler: 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz

Bakan Güler, 'Eurofighter Typhoon' tedariki için çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmeye çalışıyorlar. Sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyor. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Güler: 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bir milletvekilinin "Eurofighter Typhoon" savaş uçağının alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Güler, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki muharip uçakların, görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya Güler, "F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız." yanıtını verdi.

"Bizim için asıl olan iki uçağımız var." diyen Güler, "Bunlardan biri Hürjet. Bu aynı zamanda bizim eğitim uçağımız olacak. Aynı zamanda da muharip uçak. Asıl hedefimiz 5'inci nesil milli muharip uçağımız Kaan. Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak. 5'inci nesil bir uçak. Kendi motorumuz için çalışıyoruz. 2028'de yerli motoru vereceğiz, en geç 2032'de de kendi motorumuzla uçuyor olacak." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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