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Gündem
AA 09.05.2024 10:03

Bakan Göktaş'tan kadın mevkidaşlarına 'Anneler Günü' mektubu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın mevkidaşlarına ve uluslararası kuruluşların üst düzey kadın temsilcilerine Anneler Günü dolayısıyla yazdığı mektupta, Gazze başta olmak üzere çatışma altındaki bölgelerde yalayan annelerin durumuna dikkati çekti.

Bakan Göktaş'tan kadın mevkidaşlarına 'Anneler Günü' mektubu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Anneler Günü dolayısıyla, dünya genelindeki bazı kadın bakanlarla Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların üst düzey kadın temsilcilerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

50'ye yakın isme gönderilen özel mektupta anneliğin önemine işaret eden Göktaş, "Anneler Günü, dünyanın farklı yerlerinde farklı tarihlerde kutlansa da dünyanın her yerinde annelerin ailelerimizi ve toplumumuzu şekillendirirken sevgi ve şefkatin yayılmasında derin etkisi tek ve biriciktir." ifadesini kullandı.

Annelerin sonsuz gücü ve şefkatinin toplumların dokusunu zenginleştirdiğini belirten Göktaş, mektubunda Gazze başta olmak üzere çatışma altındaki bölgelerde yaşayan annelerin durumuna da ayrı vurgu yaptı.

"Filistinli annelerle dayanışma içinde olalım"

İsrail'in saldırılarının ortasında akıl almaz zorluklara göğüs geren Filistinli annelerin direncine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Barışı, adaleti ve dünyanın neresinde ve hangi şartlar altında yaşıyor olursa olsun tüm annelerin onurlarını korumak için çalışalım. Filistinli annelerle dayanışma içinde olalım ve her annenin çocuğunu güvenli ve huzur içinde yetiştirebileceği bir dünya sağlamak için kararlı adımlar atalım. Bu vesileyle, sizleri tüm dünyadaki annelerin paha biçilmez katkılarını takdir etmeye davet ediyorum. Annelerimizin fedakarlığının kıymeti her gün bilinmeli ve takdir edilmelidir."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anne Anneler Günü Mahinur Özdemir Göktaş
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