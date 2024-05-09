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Gündem
TRT Haber 09.05.2024 10:30

Bakan Bayraktar: ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve ExxonMobil arasında imzalanan yeni anlaşmayla ABD’den uzun dönemli uygun sıvılaştırılmış doğal gaz alınacağının müjdesini verdi. Bayraktar, ABD ile nükleer konusunda küçük modüler reaktörlerle ilgili ortak çalışmaların yapılmasıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ali Artmaz
Ali Artmaz
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ABD’de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Washington’da TRT Haber Muhabiri Ali Artmaz’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye ABD ile enerji alanında önemli bir anlaşmaya imza attı. BOTAŞ ve ExxonMobil arasında imzalanan yeni anlaşmayla ABD’den uzun dönemli uygun maliyetle sıvılaştırılmış doğal gaz alınacak.

Anlaşmanın detaylarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber’e verdiği özel röportajda anlattı.

"Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 8’ini karşılayabilecek"

Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

“Geçmişte Nijerya ile halen Cezayir’le 20 yılı aşkın uzun dönemli sıvılaştırılmış doğal gaz kontratlarımız var. Şimdi buna Amerika’yı dahil ediyoruz. İlave ediyoruz. Artık Amerika’yla da bugün Botaş’ın imzaladığı anlaşma farklı geçmiş çalışmalarımızdan. Uzun dönemli gaz tedarik anlaşması noktasında iş birliği beyanını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Türkiye’nin gaz tedariğinin çeşitlenmesi açısından önemli. Umut ediyorum, bugün itibariyle konuştuğumuz Türkiye’nin bugün ihtiyacının yüzde 8’ini karşılayabilecek büyüklükte bir anlaşma.”

Bakan Bayraktar, nükleerde büyük reaktör çalışmalarının hızla sürdüğünü, ABD ile de sanayide enerjinin dönüşümünü sağlayan küçük modüler reaktörler konusunda iş birliği imkanı olduğunu söyledi.

“Türkiye’ye çok ilgileri var”

Bayraktar, “Küçük modüler reaktörle ilgili de iş birliği arayışı içerisindeyiz. Özellikle bu konuda yetkin ABD’li şirketler var. Onların da Türkiye’ye çok ilgisi var” diye konuştu.

ABD’li mevkidaşı ile de bir araya gelen Bayraktar, iki ülke arasında “Enerji ve İklim Diyaloğu” programı konusunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Bakan Alparslan Bayraktar, “Bunun ilk toplantısını burada yaptık. Bundan sonraki toplantıyı belki Türkiye’de organize edeceğiz. Ama orada da dediğim gibi mutlaka özel sektörü de bu programın içerisine almayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi. 

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ABD Alparslan Bayraktar Doğalgaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
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