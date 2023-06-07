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TRT Haber 07.06.2023 11:00

Bakan Göktaş: Yemin töreninden hemen sonra deprem bölgesine gideceğim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni döneme ilişkin çalışmalarının ipuçlarını verdi. Göktaş, Meclis'te yemin ettikten sonra Kahramanmaraş ve Hatay'a gidecek, çalışmaları yerinde inceleyecek.

Bakan Göktaş: Yemin töreninden hemen sonra deprem bölgesine gideceğim

Bakan Göktaş, ilk Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlıkta ilk icraatının ne olacağı sorusuna Göktaş, "Şu anda keşifteyiz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Hemen deprem bölgesine gideceğim, yemin töreninden bir gün sonra. Orada ciddi bir ihtiyaç var." yanıtını verdi.

"Hepimizin kalbi 6 Şubat'ta kaldı"

Öncelikle Kahramanmaraş ve Hatay'a daha sonra Adıyaman ve Malatya'ya gideceğini söyleyen Göktaş, "Daha sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum. Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum. Tabii ki orada ciddi bir deprem yaşandı. Hasar ortada. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat'ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem Mahinur Özdemir Göktaş
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