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Gündem
AA 08.12.2024 16:29

Bakan Fidan'dan Suriye diplomasisi

Bakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Suriye'de kanlı Esed rejimi devrilmesinin ardından Bakan Fidan mevkidaşları ve ilgililerle telefonda görüştü. Fidan görüşmelerde, Suriye'nin geleceği ve siyasi birliğin önemini vurguladı.

Bakan Fidan'dan Suriye diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından diplomasi trafiğini sürdürdü.

Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Suriye'yi görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Kallas telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

İtalya

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı, geçiş sürecinde Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi.

Tajani de Bakan Fidan ile telefon görüşmesine ilişkin İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Tajani, "Türk Dışişleri Bakanı Fidan'la uzun bir görüşme yaptım, Suriye'nin birliğinin korunmasının önemi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin, İtalyan vatandaşlarının güvenliği, Hıristiyan ve diğer azınlıkların korunmasını garanti altına almak için elinden gelen her şeyi yapması konusundaki talebimi yineledim. Durumun gidişatı konusunda en azından genel güvenlik açısından iyimser olduğunu gördüm." dedi.

Antonio Tajani, "Türkiye, Orta Doğu bölgesinde istikrarın garanti altına alınmasını sağlamak için diplomatik açıdan İtalya ile işbirliğine hazır." diye konuştu.

Fransa

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot telefonda görüştü.

Görüşmede, geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilerek, Suriye’nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede Lübnan'daki durum da ele alındı, Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a olumsuz biçimde yansımamasının önemi vurgulandı.

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Hakan Fidan İtalya Fransa Dışişleri Bakanlığı Suriye Avrupa Birliği
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