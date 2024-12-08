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TRT Haber-AA 08.12.2024 13:14

Münbiç, PKK/YPG teröründen temizleniyor

Suriye Milli Ordusu, (SMO) terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Münbiç ilçesinde ilerliyor. SMO, Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığını duyurdu.

Münbiç, PKK/YPG teröründen temizleniyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç’in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardığını açıkladı. SMO, Münbiç’in yüzde 80’nin kontrol altında olduğunu duyurdu.

Güvenlik kaynakları, SMO'nun Münbiç merkezine girdiğini aktardı.

 

Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç’in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

2016 yılında işgal edilmişti

Örgütün 2016 yılında işgal ettiği Münbiç'in, kuzey ve batı kesimleinde ilerleyen SMO, teröristlerle çatışmaya devam ediyor. Öte yandan ilçede halk ayaklanarak terör örgütünü kentten çıkarmaya çalışıyor

Münbiçliler, kent merkezinde ayaklanarak, hapishanelerdeki tutsakları kurtarmıştı.

İlçe nüfusunun ezici çoğunluğunu Araplar oluşturuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Münbiç'in önemi

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde PKK/YPG, Münbiç ilçesini, Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

 

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin buradan ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulma hazırlıklarına darbe indirmişti.

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