Gündem
TRT Haber 02.12.2025 21:13

Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Fidan, Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kos ile Brüksel'de bir araya geldiği bildirildi.

Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Fidan'ın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'deki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği

Buna göre Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.

