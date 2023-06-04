Bakan Fidan'a mevkidaşlarından tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde mevkidaşları Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
TRT Haber’e konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Milli davamızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Sayın Fidan’ı en yakın zamanda ülkemizde ağırlamaktan onur duyacağız" açıklamasını yaptı.