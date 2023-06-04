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TRT Haber 04.06.2023 20:19

Bakan Fidan'a mevkidaşlarından tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a mevkidaşlarından tebrik mesajları geldi.

Bakan Fidan'a mevkidaşlarından tebrik telefonu
[Fotograf: Reuters]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde mevkidaşları Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

TRT Haber’e konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Milli davamızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Sayın Fidan’ı en yakın zamanda ülkemizde ağırlamaktan onur duyacağız" açıklamasını yaptı.

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