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Gündem
AA 23.11.2023 19:58

Bakan Fidan, Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, karşı tarafların talebi üzerine Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fidan ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve enerji alanında işbirliği konularını ele aldı.

Bakan Fidan ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park ise ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerle enerji alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Ankara'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul ettiği bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Türkmenistan Güney Kore
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