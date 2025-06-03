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Gündem
TRT Haber 03.06.2025 20:55

Bakan Fidan TRT Haber'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Rusya-Ukrayna barışı için ne yapabiliriz bu konuda girişimimiz oldu. Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. 2 Haziran'daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. İstanbul'daki görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı.

Liderler zirvesi iin hazırız. Putin, Trump ve Zelenski'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok. Bu iki ülkenin savaşı değil, küresel yayılma riski olacak bir savaş. Cumhurbaşkanımız en başından itibaren hem bölgesel liderlere hem iki tarafın liderliğine sık sık çağrıda bulundu.

Suriye

Suriye'yi her alanda rehabilite etmek için çok fazla çalışma gerekli. Ürdün, Suriye ve Irak ile birlikte DEAŞ ile mücadele ediyoruz.

Gazze

Bölgeye insani yardımın girişi 2 milyon kişi için çok önemli. Bunun için Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı.

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