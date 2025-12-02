Bakan Fidan NATO toplantısı için Brüksel'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı vesilesiyle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve diğer bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, geçen haziran ayında gerçekleştirilen Lahey Zirvesi'nin sonuçlarının gözden geçirilmesi ile Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarına ilişkin dışişleri bakanları arasındaki ilk görüş alışverişine imkan sağlayacak.

Toplantı iki oturum halinde düzenlenecek

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı iki oturum halinde düzenlenecek. Toplantının ilk oturumunda münhasıran NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla ittifakın gündeminde yer alan öncelikli meselelerin ele alınması; bu bağlamda başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan gelişmelerin toplantının ana gündemini oluşturması öngörülüyor.

Müttefik dışişleri bakanlarının ittifakın doğusundaki gelişmelerin yanı sıra NATO'nun güney istikametine yönelik politikaları, Balkanlar'daki durum ve Asya-Pasifik'in Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine etkileri gibi uluslararası güvenliği yakından ilgilendiren hususlara değinmeleri bekleniyor.

Bakan Fidan'ın oturumda; Türkiye'nin NATO'ya ve Avrupa güvenliğine yaptığı katkılara değinmesi, NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları hakkında müttefik dışişleri bakanlarıyla bilgi paylaşması, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirme çabalarının tekrara düşmeyen tamamlayıcı nitelikte olması ve bu amaca yönelik savunma alanındaki AB girişimlerinin birlik üyesi olmayan tüm NATO müttefiklerinin katılımına açık şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor. Savunma sanayi iş birliğinin önemini vurgulaması, bu alanda müttefikler arasındaki tüm engellerin kaldırılması beklentisini yinelemesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin NATO liderliğindeki Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini bu yıl ekim ayında ikinci defa üstlenmesi dahil, ittifaka katkılarına değinmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum değerlendirilecek

Toplantının ikinci ve son oturumu, NATO-Ukrayna Konseyi olacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas'ın bu oturuma katılmaları planlanıyor.

Oturumda, Rusya-Ukrayna savaşındaki durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar ile Ukrayna'daki reform çalışmaları ele alınacak. Bakan Fidan'ın oturumda; Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi ve Ukrayna'ya yardımları hakkında bilgi paylaşması, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasiye imkan tanınması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Yaşanan son gelişmelere ilişkin Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin barışa yönelik sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurgulaması öngörülüyor.