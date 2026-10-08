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Gündem
AA 08.10.2026 13:47

Bakan Fidan: Karadeniz'in çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor" dedi.

Bakan Fidan: Karadeniz'in çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Rusya Ukrayna Karadeniz Bölgesi
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