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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
08.10.2026 13:47
, 08.10.2026 13:49
Bakan Fidan: Karadeniz'in çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Hakan Fidan
Dışişleri Bakanlığı
Rusya
Ukrayna
Karadeniz Bölgesi
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