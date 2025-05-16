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TRT Haber 16.05.2025 17:21

Bakan Fidan: Kalıcı barış için her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştiririlen barış müzakerelerine ilişkin, "Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan: Kalıcı barış için her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz

Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıların ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugünkü görüşmelerin, dünya barışı için önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler".

"1000'er kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar"

Paylaşımda, ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kalındığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar.Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz".

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