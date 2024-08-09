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TRT Haber 09.08.2024 12:48

Bakan Fidan: İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağı

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır. Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermeli" dedi.

Bakan Fidan: İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağı

Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic​​​​​​​ ile İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'ye insani yardımlar konusunda uluslararası toplumun, İsrail'e baskı uygulamak ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek zorunda olduğunu belirten Fidan, "Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermeli." dedi.

Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren desteklediğini ve Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) açılan davaya müdahil olduğunu hatırlattı.

"Faturayı yanlış yere kesme alışkanlığından vazgeçin"

Bölgenin daha fazla gerilime, yeni çatışmalara, yeni savaşlara tahammülü olmadığını söyleyen Fidan, İsrail'in mutlaka ama mutlaka durdurulması gerektiğini vurguladı.

Fidan, "İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenlere, İsrail'e sürekli silah sevkiyatı yapan ülkelere sesleniyorum. Gerilimi tırmandıranın kim olduğu apaçık ortada. Faturayı yanlış yere kesme alışkanlığından vazgeçin. Orta Doğu'da barış ve huzuru sağlamanın yolu, İsrail'in çılgınlıklarını dizginlemekten geçiyor. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır." diye konuştu.

Daha fazla vebal sahibi olunmak istenmiyorsa İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Türkiye olarak biz, bölgemizde barış ve huzur istiyoruz." ifadesini kullandı.

 

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hakan Fidan
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