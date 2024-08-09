Az Bulutlu 33.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.08.2024 11:20

Bakan Tekin: Evlatlarımızı dijital faşizmden korumak hepimizin ortak sorumluluğu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, oyun platformu Roblox'un ve Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin, "Dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Bakan Tekin: Evlatlarımızı dijital faşizmden korumak hepimizin ortak sorumluluğu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dijital çağda, çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişiminin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını, okulların, öğretmenlerin ve eğitim öğretim ortamlarının yanında bilhassa sosyal medya mecralarının da çocukların gelişiminde etkili olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler aldıklarını ifade eden Tekin, şunları ifade etti:

"Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz."

ETİKETLER
Yusuf Tekin Instagram
Sıradaki Haber
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Irak’ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
13:11
Bakan Fidan: İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağı
12:28
Yurt dışına çıkacaklar yeni harç tutarını 12 Ağustos'tan önce yatırabilecek
12:20
"Stok" gerekçesiyle iptal edilen siparişler Reklam Kurulu'na şikayet edilebiliyor
12:21
İngiltere'de bir kişi otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret etti
12:13
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet göndereceğini duyurdu
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
FOTO FOKUS
Çin'de büyük patlama kamerada
Çin'de büyük patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ