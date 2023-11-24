Bakan Fidan: Dezenformasyon hibrit sınamaların en sık başvurulan yöntemlerinden biri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"nde konuştu:

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

DEAŞ'la mücadele adı altında PKK ve uzantısı YPG'ye başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin verdiği desteğin büyük bir stratejik hata olduğunu her zaman dile getirdik.

Bu konuda milli güvenliğimizi tahkim edecek her adımı atacak, her önlemi alacağız.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Dezenformasyon bugün karşı karşıya olduğumuz hibrit sınamaların en sık başvurulan yöntemlerinden biri. İletişim Başkanlığımız Türkiye'yi de hedef alan bu tip faaliyetlere cansiperane mücadele veriyor. pic.twitter.com/mkoc6WSiwE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2023

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"nde konuştu:

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

DEAŞ'la mücadele adı altında PKK ve uzantısı YPG'ye başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin verdiği desteğin büyük bir stratejik hata olduğunu her zaman dile getirdik.

Bu konuda milli güvenliğimizi tahkim edecek her adımı atacak, her önlemi alacağız.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Dezenformasyon bugün karşı karşıya olduğumuz hibrit sınamaların en sık başvurulan yöntemlerinden biri. İletişim Başkanlığımız Türkiye'yi de hedef alan bu tip faaliyetlere cansiperane mücadele veriyor. pic.twitter.com/mkoc6WSiwE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2023

Dezenformasyon bugün karşı karşıya olduğumuz hibrit sınamaların en sık başvurulan yöntemlerinden biri.

İletişim Başkanlığımız Türkiye'yi de hedef alan bu tip faaliyetlere cansiperane mücadele veriyor. İsrail'in 7 Ekim olayları sonrasında Gazze'de ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları bağlamında 2 tür dezenformasyonla karşı karşıya kaldık.

Birincisi bir çok batılı basın kuruluşunun Filistinlilerin maruz kaldığı insanı dramı yok sayan tarafgir tutumudur. Diğeri ise 7 Ekim olaylarıyla sınırlı kalmayan İsrail'in kuurumsallaşmış dezenformasyonudur.

Bu yüzden hastaneleri vurup suçu başkalarına atmaktalar. İsraili'in kurguladığı bu senaryonun asıl odağı iki devletli çözümü imkansız hale getirmektir.

Ayrıntılar geliyor...